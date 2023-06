Addio a Rossella Conti, impegnata in Confcommercio e nel Rotary

Una perdita che ha lasciato un grande vuoto a Pisa e provincia. E' morta Rossella Conti, ortottista contattologa titolare della Foto Ottica Conti con sedi a Pisa e Forcoli (Palai), oltre a essere stata membro di Confcommercio Pisa e del Rotary comprensorio del Cuoio. “Rossella ha fatto parte attivamente e con grande impegno del nostro Gruppo Giovani Imprenditori, l'abbiamo premiata come modello esemplare di impresa femminile nell'anno 2019, con lei abbiamo condiviso iniziative e progetti, alcuni dei quali con finalità sociali. Un esempio per tutti, questa notizia è un colpo al cuore”, commentano con cordoglio il presidente Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli.

Il suo impegno lavorativo è stato messo in difficoltà dalla malattia con cui ha combattuto per anni con determinazione e serenità. Come spiega il Rotary comprensorio del cuoio, "era stata ispiratrice e fondatrice assieme ad un' amica della DFuture sas, un progetto di trasformare le loro esperienze di tumore al seno in qualcosa di utile per chi sta attraversando questo difficile percorso, con la promozione di iniziative a sostegno di persone sottoposte a trattamenti di chemioterapia".

Il sindaco di Palaia Marco Gherardini e l'assessore Marika Guerrini hanno espresso il loro lutto: "Una donna straordinaria che negli ultimi anni ha dato tanto alla nostra comunità, sempre disponibile e attenta ai bisogni del paese. Condoglianze a tutti i suoi cari", ha commentato il primo cittadino.