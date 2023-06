Scomparsa in Valdichiana, trovata il giorno dopo in un parco a Firenze

Era scomparsa in Valdichiana, nell'Aretino, ed è stata trovata grazie allo smartphone in un parco di Campo di Marte a Firenze. Termina nel migliore dei modi la notizia della giovane scomparsa ieri mattina. I carabinieri di Arezzo erano intervenuti in Valdichiana. Con la localizzazione dei cellulari, è stata individuata la zona di ricerca nel fiorentino. Poi la posizione più precisa è stata data dai vigili del fuoco tramite triangolazione telefonica e tecniche usate nella ricerca di persona.