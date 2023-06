Senso unico alternato a Vinci in via Cino da Pistoia

È in arrivo una modifica alla viabilità del Comune di Vinci: in via Cino da Pistoia, nel tratto compreso tra l’intersezione di via Gremigneto e via Belvedere, sarà istituito temporaneamente un senso unico alternato, con limitazione della velocità a 30 km/h, che entra in vigore dalle ore 0.00 del 19 giugno fino alle ore 0.00 del 27 giugno.

“L’intervento che avverrà la prossima settimana – spiega Vittorio Vignozzi, assessore alla mobilità di Vinci - servirà a permettere l’installazione di un nuovo semaforo di tipo ‘intelligente’ capace di mettere in sicurezza quel tratto di via Cino da Pistoia, evitando al contempo che vi siano lunghi tempi di attesa. Un intervento che mette in sicurezza sia il traffico su ruote sia i pedoni, fra cui tanti turisti che percorrono la Strada Verde per raggiungere la Casa Natale”.

Il Comune di Vinci comunica che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada e che, in caso di emergenza, sarà comunque garantita l'immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.

