Serate d’estate a Empoli: modifiche a viabilità e parcheggi

A partire da oggi saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei al transito e alla sosta, nelle vie Curtatone e Montanara e Socco Ferrante e in piazza della Vittoria per consentire le attività estive dei pubblici esercizi.

Con le ordinanze 347, 348 e 349 del giorno 16 giugno 2023 entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità cittadina e alla sosta nelle vie menzionate e in piazza della Vittoria.

Ecco quando: nel primo tratto di via Curtatone e Montanara tra via Palestro e via Ricasoli, dalle 18 alle 24, dei giorni dal giovedì alla domenica, a partire da oggi (16/6) fino al 3 settembre 2023, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Socco Ferrante, da oggi (16/6) fino al 30 settembre 2023, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Tinto Da Battifolle ed il passo carrabile contraddistinto dal civico n.8, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Per i mezzi di soccorso è garantito l’accesso da piazza Gramsci.

Infine, in piazza della Vittoria, dalle 19 alle 24 dei giorni dal giovedì alla domenica, fino al 30 settembre, nel tratto compreso tra via Tinto Da Battifolle e via Fratelli Rosselli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dal civico 26 al civico 37 e in via Tinto Da Battifolle, all’intersezione con piazza della Vittoria, direzione obbligatoria a destra.

Le disposizioni in vigore non sono applicate ai mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e divieti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.