Sicurezza idraulica, nuovo intervento sull'Elsa tra San Gimignano e Certaldo

Aumenta ancora la sicurezza idraulica del Fiume Elsa tra San Gimignano e Certaldo. Dopo l’importante lavoro di manutenzione dell’intero alveo fluviale in prossimità del ponte della SP 64, Via del Molino, in località Badia a Elmi, San Gimignano con l’allargamento della sezione grazie alla mobilitazione dei sedimenti presenti sotto l’arcata sinistra del ponte, il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha ritenuto importante procedere con un intervento complementare per la realizzazione di un tombinetto utile alla regolazione delle acque in ingresso in Elsa dal piano campagna circostante.

Acquisiti tutti i pareri e recuperate le risorse economiche il lavoro si è svolto regolarmente tanto che ormai può dirsi essenzialmente concluso, così come confermato anche in occasione della recente firma del Protocollo di Intesa per la realizzazione del Contratto di Fiume Elsa.

“In quella zona a confine tra la province di Firenze e di Siena abbiamo investito e stiamo continuando ad investire tanto in termini di sicurezza idraulica – commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Marco Bottino – sia con le manutenzioni ordinarie e straordinarie di Consorzio di Bonifica e della Regione sia con percorsi avanzati di consapevolezza, condivisione e valorizzazione come quello del Contratto di Fiume dell’Elsa”.

“Ringrazio il Consorzio per l’attenzione verso il territorio sangimignanese e lungo tutta l’asta dell’Elsa – aggiunge il Sindaco Andrea Marrucci – in particolare per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume il frazione di Badia a Elmi, anche a tutela delle importanti aziende insediate. Ora si proceda spediti anche negli altri interventi che vede impegnato il Consorzio ed, in particolare, l’acquisizione in riva sinistra del terreno dove creare il punto di accesso al fiume a Badia a Elmi e la realizzazione degli interventi di mitigazione in località San Galgano ad Ulignano lungo Elsa”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno