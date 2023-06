Sperona e tenta di investire il vicino con il furgone: arrestato 50enne a Livorno

Da una lite di condominio al tentato omicidio. Un 50enne di Livorno è stato arrestato dalla polizia per aver speronato con un furgone un suo vicino che stava viaggiando in scooter, facendolo cadere a terra, per poi tentare di investirlo.

Il livornese e il condomino, un 48enne di origine straniera, residenti in zona via della Padula, avrebbero avuto uno diverbio in mattinata: quest’ultimo aveva querelato il 50enne raccontando in questura che sarebbe stato minacciato con armi da fuoco, non trovate però dagli agenti durante la perquisizione domestica. Questa, comunque, è costata una denuncia dal momento che gli agenti hanno rinvenuto due coltelli.

Finita la perquisizione, il 50enne è salito sul suo furgone e dopo aver visto il vicino che rientrava in scooter lo avrebbe speronato cercando poi di investirlo. I due si sono poi affrontati fisicamente, fino a quando non sono intervenuti nuovamente gli agenti di polizia a dividerli. Durante la zuffa al 48enne sono caduti a terra un coltellino e una pallina di cellophane contenente cocaina, per il possesso dei quali è stato denunciato.

Il 50enne, invece, è stato arrestato per tentato omicidio.