Spettacoli al circolo "Il Bastione", al via la rassegna teatrale del martedì

Con “Due dozzine di rose scarlatte”, un classico della commedia degli equivoci, prenderà il via martedì sera la mini rassegna teatrale all’aperto di fronte al Circolo “Il Bastione” (via Verdi) che fino al 4 luglio prevede ogni martedì (ore 21.30) uno spettacolo diverso (ingresso 8 euro).

Organizzata dall’associazione culturale teatrale Gat e da TeatroCastello con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la prima serata vedrà sul palco gli attori del Gat interpretare una di quelle piéce argute ed eleganti in cui il gioco delle coppie si mostra come un imprescindibile motore narrativo,

In un matrimonio fin troppo fedele, la moglie (forse un po’ trascurata) comincia a sentire la voglia di evasione e organizza un viaggio da sola. Il marito ne approfitta per tentare di avvicinare una bella contessa inviando due dozzine di rose scarlatte con lo pseudonimo "mistero". Ma il mazzo per errore arriverà alla moglie. Da questo equivoco si sviluppa una storia parallela sul desiderio e la necessità di sognare, un percorso iniziatico che ci fa riflettere sorridendo sulle nostre debolezze.

Scritta “su misura” da Aldo De Benedetti nel 1936 per Vittorio De Sica e Giuditta Rissone e portata dallo stesso De Sica sugli schermi cinematografici nel 1940, l’opera racconta con leggerezza, eleganza e sottile ironia una storia ambientata nell’alta borghesia e nata da un casuale fraintendimento, conservando il profumo del passato, il fascino discreto di un’eleganza di scrittura, di monotonia matrimoniale

Gli altri due spettacoli sono in programma martedì 27 giugno con “Il Matrimonio mancato” (sempre a cura del Gat) e martedì 4 luglio, con “Sei personaggi in cerca di dottore”, interpretata dagli “Indisciplinati” di TeatroCastello.

