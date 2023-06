"Successi, avventure e santacrocesità", un libro sulla memoria locale

Il Comune di Santa Croce sull’Arno organizza per Mercoledì 21 Giugno, alle ore 18.00 presso la Casa delle Associazioni in Corso Mazzini, 68, la presentazione della pubblicazione “Una lunga storia di successi, di avventure e di santacrocesità”, volume a cura di Patrizia Bianconi, Marco Lepri, Letizia Quaglierini e Maria Letizia Bianconi.

Durante la presentazione, che vedrà la partecipazione della Sindaca Giulia Deidda e dell’Assessora alla Cultura Elisa Bertelli, saranno ripercorsi i principali contenuti della pubblicazione: un viaggio nel tempo che, attraverso aneddoti, spunti biografici e storici, organizzati in 23 contributi, ci raccontano frammenti di memoria locale, dalla storia del Monastero di Santa Cristiana alla figura del celebre concittadino Don Backy, dai vecchi esercenti del centro storico come Dora D’Ufida, la Bambolina, la Nandina e la Cicogna allo “struscio” in Corso Mazzini, dal Bar Greco al Giacomelli fino allo storico bar l’Angiolo e l’indimenticabile cartolibreria Watson.

Il volume, realizzato con il prezioso supporto grafico di Fulvio Leoncini, è inoltre arricchito da un contributo inedito di Alberto Pozzolini, animatore per decenni della scena culturale santacrocese già Assessore alla Cultura dal 2004 al 2009, che ripesca fra i suoi ricordi santacrocesi la storia delle Tecchere.

Per l’Assessora alla Cultura Elisa Bertelli: “Questo progetto ci rende molto felici perché che ha un duplice merito, da un lato riporta alla luce storie e persone che hanno fatto la storia della nostra comunità raccontandole anche a chi non ne ha mai sentito parlare e, dall’altra, dimostra una volta ancora quanto attaccamento ci sia da parte dei nostri concittadini nei confronti delle nostre storie e tradizioni passate”.

Anche la Sindaca Giulia Deidda sottolinea: “Supportare progetti che nascono spontaneamente dalla passione e dagli interessi dei cittadini è un’azione molto importante che questa Amministrazione ha portato avanti in questi anni con impegno, a maggior ragione quando l’obiettivo è costruire e ricostruire il nostro bagaglio di memoria storica locale, una storia fatta di creatività, lavoro e senso di comunità di cui è importante salvaguardare la conoscenza, per questo”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Comunicazione