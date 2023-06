Vandali alla stazione di Montelupo-Capraia, vetri rotti e danni ai muri

Ancora un episodio vandalico alla Stazione di Montelupo-Capraia. A darne notizia è Forza Italia dell'Empolese Valdelsa. Quest'oggi i passeggeri hanno potuto constatare la ottura dei vetri di alcune porte e di alcune parti delle strutture murarie.

“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo più volte abbiamo evidenziato la necessità a che si provveda con le opportune iniziative, per ovviare allo stato di incuria e di totale abbandono in cui versano le stazioni tutte dell’Empolese Valdelsa – sottolinea Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia Unione Comuni Empolese – tuttavia le segnalazioni effettuate non hanno sortito alcun effetto. Quanto nuovamente accaduto alla Stazione di Montelupo-Capraia costituisce purtroppo la triste ma inevitabile conseguenza dello stato delle cose, ossia della totale assenza di adeguati interventi atti a prevenire episodi di questa natura”.

“In data 18 dicembre 2022, - chiarisce Daniele Bagnai capogruppo Forza Italia Capraia e Limite - era stato garantito con inequivocabili dichiarazioni a mezzo stampa rese dal Sindaco di Montelupo, un intervento che avrebbe posto fine allo stato delle cose. Ma di questo proposito, che nelle intenzioni sarebbe stato realizzato di concerto tra i Sindaci Di Montelupo, Capraia e Limite oltre che di Trenitalia, non se n’è vista alcuna traccia.”

“Viene spontaneamente da chiedersi - conclude Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite – chi è che corrisponderà il denaro necessario per riparare gli ennesimi danni cagionati da queste inammissibili condotte. Una domanda che contiene purtroppo già la risposta, ossia i cittadini. Non si può a questo punto fare a meno di evidenziare come più volte abbiamo rimarcato le carenze esistenti nelle Stazioni in materia di sicurezza, invocando il ricorso a delle telecamere di sorveglianza da utilizzarsi proprio allo scopo di deterrenza, ma tutto ciò è risultato tristemente vano. Val la pena di ricordare alle autorità istituzionali interessate, come la stazione di Montelupo-Capraia sia classificata come “Bronze” da Trenitalia, ovvero frequentata da 500 a 1000 passeggeri giornalieri. Tale circostanza rende ancora più inammissibile la pressocchè totale assenza di iniziative adeguate in tema di sicurezza.”