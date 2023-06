Mondo Convenienza-RL2: corteo anti-sciopero a Firenze

Ha sfilato per le vie del centro di Firenze il corteo della 'manifestazione anti-sciopero'. A cui hanno partecipato i dipendenti di RL2, società a cui Mondo Convenienza ha affidato servizi attraverso un contratto d'appalto. Da diversi giorni, infatti, alcuni facchini e autisti della RL2, aderenti a Sì Cobas, sono in sciopero e in presidio davanti al magazzino di Mondo Convenienza, impedendo, ai dipendenti RL2 di portare avanti l'attività aziendale.

La manifestazione di oggi, a cui hanno partecipato decine di manifestanti che indossavano una maglia bianca con scritto "Sostegno a RL2" ed esponevano striscioni con "Vogliamo lavorare", era appunto la protesta dei lavoratori di RL2 contro i loro colleghi in sciopero.

"Una ventina di lavoratori su 160 bloccano l'attività lavorativa di tutto il deposito di Campi Bisenzio dal 10 di maggio scorso - spiega una dipendente di RL2 .- Quelli che protestano qui oggi sono i lavoratori di Campi Bisenzio che hanno chiesto all'azienda di intervenire per far sentire la loro voce perché ad oggi non gli è permesso lavorare. Siamo un'azienda di global service, ecco perché non applichiamo il contratto del trasporto che gli scioperanti vogliono: non sarebbe in linea con l'attività dell'azienda".