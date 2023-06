Incidente nella notte a Montecatini Terme, morta 33enne

Tragico incidente stradale tra due auto in via Camporcioni a Montecatini Terme alle 2.40 di oggi, sabato 17 giugno. Una donna di 33 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra le due vetture.

Non sono ancora note le cause ma all'arrivo dei vigili del fuoco montecatinesi un'auto stava bruciando e l'altra aveva la 33enne incastrata tra le lamiere. Quest'ultima è stato estratto e consegnata al personale sanitario, l'incendio è stato rapidamente estinto. Soccorso anche un 30enne a bordo dell'auto andata in fiamme.

Nello scontro il personale medico intervenuto ha dichiarato il decesso di una persona e ha preso in carico un ferito portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia. Sul posto personale del 118 con l'automedica di Pescia e tre ambulanze. Presenti sul posto anche i carabinieri di Montecatini Terme per la gestione della viabilità e indagare sulle cause dell'accaduto.