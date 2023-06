Nuovo piano faunistico venatorio regionale, presentazione a Montespertoli

Per mercoledì 21 giugno è indetta un’Assemblea di presentazione del Nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, presso l’Auditorium del Centro per la cultura del vino I Lecci allre ore 21.

Il nuovo piano, presentato da Federcaccia Toscana UCT, rappresenta un primo passo per determinare i criteri nella gestione faunistica ed ambientale, per interagire positivamente con il mondo agricolo, con l’obiettivo di generare un equilibrata gestione della fauna selvatica in sinergia con il ripristino degli habitat e l’incremento della biodiversità.

Durante l'assemblea di presentazione, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere nel dettaglio il piano, le sue finalità e le azioni previste per la sua implementazione. Saranno presenti all’assemblea: il Presidente della sezione Federcaccia Comunale Mario Nozzoli, il Presidente Regionale Federcaccia

Toscana UCT Marco Salvadori e il Presidente Provinciale Federcaccia UCT Firenze Simone Tofani.

Inoltre, l'assemblea offrirà un forum aperto per la discussione e il coinvolgimento della comunità. Saranno incoraggiate le domande, i suggerimenti e le idee dei partecipanti. Il coinvolgimento attivo della popolazione locale è fondamentale per il successo di questo piano.

L'assemblea di presentazione del nuovo piano sarà alle ore 21 presso l’Auditorium del Centro per la cultura del vino I Lecci in via Lucardese, 74.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa