Prese a coltellate un connazionale, 43enne in carcere

Un 43enne è stato arrestato per il tentato omicidio del 22 maggio a Prato. In quel frangente, in via Valentini, il 43enne di origini marocchine colpì un connazionale 49enne con diverse coltellate. Dopo circa un mese di indagini, i carabinieri hanno individuato e messo in carcere alla Dogaia il colpevole.

Il 49enne venne preso a coltellate senza motivo, si era salvato grazie a all'intervento del personale sanitario e alle operazioni chirurgiche al Santo Stefano.

Dopo circa un mese di serrate indagini i carabinieri hanno raccolto una serie di prove che hanno permesso al GIP di Prato di emettere un ordinanda di custodia cautelare in carcere nei confronti del 43enne, residente in città da tempo e pregiudicato.