Pronto soccorso a Empoli, Ausl Centro: "Nessuna criticità di posti letto"

Attualmente gli accessi giornalieri al DEA di Empoli oscillano sempre tra i 150 e i 260, in alcune ore del giorno possono verificarsi attese più lunghe, come accade anche in altri presidi ospedalieri, causa maggior afflusso.

Le riduzioni di posti letto riguardano principalmente la chirurgia elettiva poiché nei periodi estivi diminuisce la richiesta di interventi programmati, ma tale riorganizzazione non impatta con la regolare attività del pronto soccorso. L’azienda sanitaria ha già messo in atto tutte le possibili azioni compensative per ridurre al massimo l’impatto sulla produttività complessiva, sia all’interno che all’esterno dell’Ospedale. Per i mesi di luglio e settembre verranno messe in atto opportune misure compensative per garantire il più possibile l’attività, sia all’interno del blocco A che all’esterno dell’Ospedale, mantenendo in questi due mesi la pronta disponibilità per le eventuali urgenze.

Inoltre come già annunciato precedentemente, ulteriori chiusure sono dovute all’avvio dei lavori di ristrutturazione per incrementare i posti letti in area critica che vedranno la realizzazione di un’area modulabile composta da 16 posti letto per la terapia sub intensiva, utilizzabili anche in terapia intensiva ed ampliabili di due in caso di emergenza o iperafflusso.

In conclusione, a differenza degli anni scorsi, per compensare la riduzione di posti letto rimarranno aperti per il periodo estivo 28 letti dell’Ospedale Degli Infermi di San Miniato, di cui 12 dedicati alle Cure Intermedie e 16 alla Medicina Fisica e Riabilitazione, ulteriori azioni saranno possibili nel periodo successivo. Tale intervento è stato messo in atto per favorire la dimissione di pazienti complessi, che non hanno bisogno di ulteriore ricovero ospedaliero, ma necessitano di completare il ciclo di cure prima di essere dimessi al proprio domicilio.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa