Quarant'anni e non sentirli: una cena-ricordo a Santa Croce

Ieri, 16 giugno 2023, i giovani quarantenni di Santa Croce sull'Arno si sono ritrovati dopo tanti anni, per festeggiare un compleanno importante che accomuna tutti. Dopo mesi volti all’organizzazione un bel numero di compagni di classe, calcio, danza, degli anni 90, si sono ritrovati per spegnere, tutti insieme, 40 candeline.

A riallacciare tanti rapporti ci hanno pensato i social e il gruppo whatsapp che rimarrà attivo per tenere stretti e mantenere le amicizie anche a distanza. La serata è stata molto gradita dai partecipanti che hanno rispolverato i ricordi di una vita fa, con la promessa di non far passare troppo tempo prima di rivedersi e riabbracciarsi.