Rotonda, scale mobili e buche in strada: la denuncia di FI Fucecchio

"Solo ai cittadini meno attenti può sfuggire che un'opera realizzata un anno fa, è stata infatti terminata il 14 giugno 2022, è già da tempo danneggiata. Ci riferiamo alla rotonda tra via dei Cerchi e via Fucecchiello. La banchina perimetrale alla rotonda, realizzata in sanpietrini, risulta gravemente danneggiata e rattoppata con una orrenda toppa di catrame mal costipato".

Inizia così la denuncia di Simone Testai, capogruppo di FI Centrodestra Fucecchio.

"Ci chiediamo, e per questo presentiamo interrogazione consiliare, se qualcuno ha vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori, e soprattutto se qualcuno ha chiamato a rispondere dei danni la ditta esecutrice o se del caso il progettista; i danni infatti possono essere figli soltanto di due errori, o progettuali o di esecuzione. A farci rabbrividire ulteriormente, è la situazione delle scale mobili e del servo-scala per disabili al parcheggio Piazza Giovanni Paolo II, mai entrate in funzione, sbarrate da transenne, causando gravi disagi alle persone anziane o con ridotta capacità motoria, senza considerare gli ascensori che conducono in centro storico spesso fuori uso".

"Della situazione delle scale mobili e del monta scale per disabili - prosegue - il difensore civico a seguito di un esposto di un cittadino, aveva chiesto informazioni all'amministrazione, ci chiediamo che fine abbiano fatto informazioni e soprattutto i provvedimenti. Di questa situazione lo stesso cittadino ha informato anche il garante dei disabili, che purtroppo non ha dato nessuna risposta. Questi sono due esempi lampanti di come vengono concepite le opere e la loro funzionalità nel comune di Fucecchio, ma potrebbero esserci altri innumerevoli esempi, tra i quali le note strade via Ramoni e via Montebono, due su tante, marciapiedi e strade comunali con buche che rendono difficoltoso il transito ai pedoni; o con opere non completate come via Gorizia, dove sono stati lasciati veri e propri buchi per un futuro alloggio di lampioni, senza alcuna protezione, che costituiscono pericolo e inciampo per i pedoni, oppure aiuole realizzate a seguito di taglio degli alberi come in via Tea, dove le piantine poste a dimora sono state sovrastate dalle erbacce che nessuno si occupa di togliere".

"Questa situazione - conclude Testai - ci porta a dubitare sulla corretta realizzazione delle opere finanziate con il PNRR, sulle quali vigileremo attentamente, nella speranza di portarle a conclusione come forza di governo, perché quella attuale, ha già dato ampia dimostrazione di non essere capace a fare opere durature e mantenerle in funzione, sia per l'ordinaria che straordinaria manutenzione".

Fonte: Ufficio Stampa