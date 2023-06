Cinema estivo al Pomario del Castello dell’Acciaiolo

Tre settimane di grande cinema da domenica 25 giugno a giovedì 13 luglio, tutti i giorni tranne i venerdì e i sabati, al Pomario del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63), per la rassegna di cinema estivo OpenCine 2023, organizzato da Gli Amici del Cabiria “in un contesto di relazioni, sostenibilità, inclusione, e buon cibo”; OpenCine 2023 ha il contributo dello sponsor Savino Del Bene nell’ambito del programma di eventi estivi del Comune Open City Scandicci Estate. Gli spettacoli hanno inizio alle 21,30.

Il titolo di quest’anno è Visioni ed evasioni, “storie di sogni, di sguardi, di vita vera, di ironia, di suspense”.

Ospite l'attrice Elisabetta Mazzullo per il film pluripremiato "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, le Associazioni Assopace Palestina, Nosotras e alcuni attori della Compagnia di Sollicciano. E ancora: il Direttore del Florence Korea Film Fest con un film coreano molto interessante, "Nido di vipere" di Kim Tong-Hoon. “Film imperdibili di grandi registe che vorremmo valorizzare come Valeria Bruni Tedeschi, Marie Kreutzer, Olivia Wilde, donne che osano con un cinema di altissima qualità”, spiegano gli organizzatori di Open Cine 2023 , “Film dedicati alle fasce d'età più basse: il cartone animato ‘Ernest e Celestine-l'avventura delle 7 note’ per i più piccoli, ‘Una voce fuori dal coro’ per bambine e bambini dagli 11 anni, ‘Si Chef-la brigade’ o ‘Grazie ragazzi’ adatto anche a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di 2°”.

Domenica 25.6 “Le otto montagne”, lunedì 26.6 “Maigret, martedì 27.6 “Gagarin – Protegfgi ciò che ami”, mercoledì 28.6 “200 metri”, giovedì 29.6 “Alla vita”, domenica 2.7 “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note”, lunedì 3.7 “Forever young”, martedì 4.3 “Sì, chef – La brigade”, mercoledì 5.7 “Il corsetto dell’imperatrice”, giovedì 6.7 “Nido di vipere”, domenica 9.7 “Una voce fuori dal coro”, lunedì 10.7 “Tra due mondi”, martedì 11.7 “Don’t worry darling”, mercoledì 12.7 “Grazie ragazzi”, giovedì 13.7 “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”.

La rassegna è accessibile anche alle persone con disabilità uditiva, richiedendo la sottotitolazione prima della proiezione al contatto whatsapp 3331344096.

Durante le serate, grazie a Bcargo, sarà presente una Food Bike con cibo e bevande ispirati alle tradizioni regionali italiane e serviti con una particolare attenzione alla sostenibilità. Sarà presente un fontanello per acqua di qualità fornito da Publiacqua. Spazio libreria a cura di Centrolibro di Scandicci. OpenCine 2023 è organizzato in collaborazione con Biblioteca di Scandicci e Unicoop Firenze.

Contatti: info@ amicidelcabiria.it , www. amicidelcabiria.it Pagine Facebook e Instagram Amici del Cabiria.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa