'Concerti rovesciati', primo appuntamento a Cerreto Guidi

Con l’arrivo dell’estate, tornano per il terzo anno i Concerti rovesciati: cinque concerti al tramonto dedicati alla musica di tradizione orale, in cinque “giardini segreti” (la cui ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione) sparsi tra le province di Pisa e Firenze.

Venerdì 23 giugno il primo appuntamento in un giardino sonoro segreto di Bassa (Cerreto Guidi, FI), protagonisti i Canta Storie, trio internazionale composto da Craig Judelman (Seattle-USA), Valentina Turrini (Zocca (Mo) Italia) e Carla Marulo (Napoli – Italia). Il gruppo presenterà un Intreccio di suoni e di storie dall'America all'Italia, un viaggio attraverso musiche popolari delle terre di origine degli artisti. Voci, archi e percussioni raccontano storie di amori, migrazioni e guerre: antichi canti per attraversare le sfide della vita moderna. La serata sarà arricchita da altre sorprese sonore. L'iniziativa è promossa dall'associazione Canto rovesciato, nata nel 2021 e molto attiva nel campo della divulgazione e della formazione musicale e corale.

Entrata libera, uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti limitati. Info e prenotazioni: info@cantorovesciato.it mob. 349 8163917

I concerti rovesciati continuano tutta l'estate con altri quattro appuntamenti, in altrettanti luoghi suggestivi e in compagnia di musicisti di diversa formazione e proposta artistica. Il 7 luglio nella campagna di San Miniato, luglio l’antico tracciato della via francigena, potremo ascoltare i Dodo duo; il 25 luglio in un azienda agricola empolese sarà la volta dei Vincanto, affermato gruppo popolare toscano; il primo agosto l’artista sarda Maria Grazia Campus proporrà un suo originale spettacolo dal titolo Voci di vetro, infine spazio alla musica medievale il 24 agosto con Anna Granata e il suo Ensemble guerriero et amoroso. Fra le proposte estive di Canto rovesciato sono compresi anche alcuni seminari intensivi di più giorni, dedicati al canto popolare e aperti a tutti, in luoghi suggestivi fra montagne, mare e colline.

Fonte: Ufficio Stampa