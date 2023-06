Esce a cercare i funghi e cade in un fiume, muore 81enne a Montale

Tragedia questo pomeriggio a Montale, in provincia di Pistoia, dove un uomo di 81 anni per cause ancora in corso di accertamento è caduto da un ponte in un fiume e ha perso la vita. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e i soccorsi inviati dal 118 ma purtroppo per l'uomo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'81enne era uscito a cercare funghi quando si sarebbe fermato sul ponte da cui poi è precipitato. I tecnici del soccorso alpino e spelologico della Toscana, poco prima delle 16, erano stati attivati per quella che inizialmente sembrava una caduta dalla moto in un posto impervio ma, una volta raggiunto il luogo, l'intervento si è rivelato essere la caduta nel fiume. Calandosi con le corde i soccorritori hanno recuperato il corpo, consegnato ai carabinieri e al personale dei soccorsi.