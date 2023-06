Fesr 2021-27, presentate a Massa le misure per le imprese

Nella Sala della Resistenza della Provincia di Massa Carrara si è svolta questo pomeriggio la terza tappa dell'iniziativa “Toscana Europa”, il tour dell'assessore regionale all'economia e al turismo Leonardo Marras per presentare le misure del Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale, destinate alle imprese. Marras era affiancato da Gianni Lorenzetti, presidente di Upi Toscana e della Provincia di Massa Carrara.

“Ringrazio la provincia di Massa Carrara per aver ospitato questo importante incontro – commenta l'assessore Marras –, utile per illustrare la fase di messa a disposizione delle occasioni del piano regionale di sviluppo che il Fesr offre alle imprese per governare e ridurre le distanze delle grandi transizioni che ci stanno investendo, quella ecologica e quella digitale. Si tratta di una dotazione complessiva di oltre 500 milioni di euro per investimenti produttivi che genereranno fino a 2,7 miliardi di investimenti privati in Toscana, con un particolare focus sull'uso delle nuove tecnologie, sulla capacità quindi delle imprese di fare un salto tecnologico il più rapido possibile. L'uso di nuove tecnologie permette di trovare soluzioni di miglioramento della produttività e di sostenere investimenti, anche quelli più classici, sempre associati a momenti di grandi innovazione”.

“L'economia toscana – aggiunge Marras illustrando tutte le opportunità di investimento in tema di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività – è fatta di grandi eccellenze della tradizione che però fa fatica ad avere una giusta relazione con l'innovazione tecnologica due fasi che credo non possano essere in contrapposizione ma che necessitino legarsi e stimolare un grande vantaggio competitivo. E' proprio questo il programma e la ricetta che oggi presentiamo e che siamo convinti che potrà incontrare gran parte delle nostre medie e piccole imprese”.

“Grazie all'assessore Marras per aver scelto le province quale luogo di divulgazione e informazione verso non solo gli enti locali ma sopratutto verso le imprese e i loro rappresentanti oggi qui presenti”, ha detto Lorenzetti. “Le nuove misure del Fondo europeo per lo sviluppo regionale del settennato 2021-2027, cofinanziate dalla Regione Toscana per sostenere la competitività delle imprese, sono elementi importanti per le aree vaste provinciali che hanno segnato il passo per lo sviluppo regionale. Le province da parte loro in questi anni hanno cercato e stanno lavorando per rafforzare gli uffici europei atti a rafforzare e supportare le attività realizzate dalle strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del Fesr e quindi nella messa a terra dei progetti legati ai fondi e ai progetti europei. Oggi è una giornata importante per lo studio e la formazione delle medie piccole imprese, per accompagnarle nella partecipazione ai bandi e captare risorse utili e indispensabili per il territorio della nostra provincia e di tutta la regione”.