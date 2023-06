Anticipazioni Festa dell'Unicorno: ospite Giorgio Vanni, voce delle sigle dei cartoni

Il conto alla rovescia è iniziato. Solo un mese separa la città di Vinci dall’invasione di elfi, hobbit e creature fantastiche. La Festa dell’Unicorno scalda i motori e l'attesa per la manifestazione fantasy più grande d’Italia sta per essere ripagata con un programma ricco di novità. La manifestazione sarà caratterizzata da oltre 100 eventi giornalieri che saranno dislocati tra le vie e le piazze del centro storico.

Tra gli spettacoli straordinari ritroveremo lo show realizzato con i droni che illumineranno le notti di Vinci e daranno vita a storie fantastiche. Sicuramente uno spettacolo di grande impatto visivo fiore all'occhiello della 17^ edizione della manifestazione.

Le aree tematiche dell’evento riprenderanno i più importanti generi letterari legati al fantastico. Nella zona centrale troveremo l’area a tema Steampunk, la Valle del Vapore, con animazioni a tema, locomotive, kraken, veicoli mirabolanti e spettacoli ispirati al mondo a vapore. Le altre aree tematiche riguarderanno la fantascienza, i fumetti, l’horror, il medioevo, il fantasy, i pirati, l’oriente e le fiabe. Ogni area ospiterà un ricco programma di eventi, spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti.

Il palco centrale dell’area Fumetti e Follie accoglierà i vari ospiti dell’evento tra cui il re delle sigle dei cartoni animati: Giorgio Vanni. Inoltre lo stesso palco ospiterà anche l’immancabile Disfida delle Arti Magiche, simbolo della Festa dell’Unicorno e le attesissime Gare Cosplay. Tanti anche gli eventi e gli spazi in programma dedicati ai più piccoli, con dinosauri, laboratori creativi, favole animate, spettacoli di magia e un’area Lego dedicata dove sarà possibile giocare liberamente con i famosi mattoncini di plastica colorata. Sarà presente anche uno spazio Retrogames, dedicato ai videgiochi degli anni 80.

Per rendere tutto ancora più speciale, grazie ai dieci ristori a tema che saranno allestiti all’interno delle diverse zone, sarà possibile mangiare nella nave dei pirati, tra i vagoni di un treno Steampunk, in un accampamento medievale oppure al cospetto di Jabba the Hutt assistendo ad avvincenti spettacoli di battaglie laser.

Venerdì 21 luglio per l’apertura della manifestazione sarà data vita all’”Armata dell’Unicorno” una parata da record con oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci. I giorni da segnare in agenda sono il 21-22-23 luglio dale ore 10.00 alle 24.00 I biglietti sono già disponibili sul sito: www.festaunicorno.com

Fonte: Ufficio stampa