Progetto "Abbattiamo le barriere": il sindaco di Borgo San Lorenzo incontra gli studenti-autori

“Abbiamo raccolto le indicazioni dei ragazzi e delle ragazze della 2° F della Scuola Secondaria di Primo Grado in materia di abbattimento delle barriere architettoniche – dicono il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni e la vicesindaca Cristina Becchi – li ringraziamo per il lavoro fatto, per l’impegno, per la sensibilità dimostrati e per essere stati di sprone e stimolo a continuare un lavoro che abbiamo iniziato negli anni scorsi”.

L’incontro a cui si riferiscono Omoboni e Becchi è avvenuto a seguito della relazione “Abbattiamo le Barriere”, scritta dai ragazzi della Giovanni della Casa, che ha individuato alcuni tratti critici lungo i marciapiedi che portano alla scuola.

Gli alunni hanno incontrato gli amministratori nella Sala del Sindaco, accompagnati dalla Dirigente Scolastica professoressa Angela Batistini e da alcuni genitori.

“Proprio in questi giorni – prosegue il Sindaco – sono iniziati i lavori in alcune zone del nostro Comune nell’ambito degli oltre 600mila Euro di interventi che abbiamo varato in materia di rifacimento marciapiedi. Lungo Via Caiani sono stati già rifatti attraversamenti senza barriere architettoniche. Altre sistemazioni riguarderanno ulteriori vie del Capoluogo, anche nei tratti di marciapiede lungo Via Don Minzoni”.

I ragazzi hanno illustrato come è nato il progetto, come si è sviluppato evidenziando la coesione che hanno saputo creare.

“Questo lavoro – aggiunge Becchi – è la dimostrazione di una sensibilità importante nei confronti del loro paese, dei loro amici e di tutta la comunità. E’ stato emozionante accoglierli e sentirli parlare con entusiasmo di ciò che hanno fatto e pensato”.

“#abbattiamolebarriere – afferma la dirigente Professoressa Angela Batistini – è il nome dell'attività di educazione civica delle classi seconde della scuola secondaria di I grado Giovanni della Casa, nella cornice del progetto di educazione civica di tutto l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo "Cittadini nel mondo". Gli alunni della classe 2F, come i loro compagni delle altre classi, sono andati in giro per il paese a verificare la presenza di barriere architettoniche e ieri durante l'incontro hanno esposto al Sindaco le loro proposte, le loro richieste e le loro osservazioni, dando mostra di aver colto in pieno lo spirito del progetto e di essere piccoli ma già attivi Cittadini nel mondo”

“Sederci in cerchio con i ragazzi – conclude Omoboni – ascoltare le loro idee, le proposte, vedere l’entusiasmo con cui hanno fatto tutto questo è stato bello e importante perché ci ha restituito la misura di un impegno che va al di là della lamentela, un impegno fatto dell’analisi dei problemi, della richiesta di interventi e di possibili soluzioni. Ringrazio tutti loro, la Professoressa che li ha guidati, la Dirigente che ha valorizzato quanto fatto e le famiglie che li hanno supportati. Sono la dimostrazione più tangibile dell’attaccamento al loro Comune”.

Uno scivolo per salire e scendere dal marciapiede, hanno concluso i ragazzi, non è solo per chi ha difficoltà motorie, va bene per tutti.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa