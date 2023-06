Scatola sospetta davanti alla casa del procuratore aggiunto Tescaroli, indaga la procura di Genova

Sono in corso le indagini dopo il ritrovamento nella giornata di ieri del pacco sospetto davanti alla casa del procuratore aggiunto Luca Tescaroli a Firenze. La procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, per minaccia grave e violenza a pubblico ufficiale. La scatola, che presentava alcuni fili neri che fuoriuscivano, è stata scoperta dalla scorta del magistrato che ha allertato gli artificieri. Rientrato l'allarme bomba, è stato accertato che si trattasse di un pacco batterie per ricarica di microcar elettriche.

Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno ripreso due uomini abbandonare la scatola. Resta da capire perché sia stata lasciata davanti alla casa del magistrato che è titolare, insieme al procuratore facente funzioni Luca Turco, dell'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del '93-'94 e anche delle indagini sulla piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze dal 10 giugno scorso.