Dopo vent'anni finisce in carcere per vendita di musicassette duplicate

Più di 20 anni fa vendeva musicassette duplicate senza marchio Siae nei pressi di Latina. L'allora 23enne nordafricano fu in seguito condannato dal tribunale laziale per violazione dei diritti d'autore, la condanna divenne definitiva ma l'uomo cambiò vita. La pena fu inevasa fino a ieri pomeriggio quando le volanti della questura di Pisa hanno arrestato l'uomo, 44enne regolarmente residente a Castelfranco. Lui si era recato in questura per il rinnovo del soggiorno ma dai primi accertamenti è emerso l'ordine di cattura della procura di Latina. La condanna è di 3 mesi di reclusione e l'arrestato è stato trasferito nel carcere di Pisa.