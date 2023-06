Arte contemporanea al Vieusseux, consegnato un quadro di Elio De Luca

L’espressionismo contemporaneo di Elio De Luca arriva al Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. Ieri la consegna del quadro “Leggere il silenzio” da parte dell’autore al presidente Riccardo Nencini e al direttore Michele Rossi.

“Comincia così la raccolta di opere d'arte contemporanea al Vieusseux. – sottolinea il presidente Nencini – Un’operazione che riprende il filo di una vocazione storica del Gabinetto Scientifico Letterario, quella dell’apertura alle più svariate espressioni artistiche dell’oggi, a partire dalla pittura, consolidando la tradizione di un’istituzione culturale importante e radicata. Grazie a Elio De Luca, grande artista che ha inaugurato questo rinnovato percorso”.

Da oltre quarant'anni sulla scena artistica nazionale, Elio De Luca ha conquistato notorietà e mercato affinando nel tempo la sua tecnica del cemento dipinto ad olio, dalla peculiare resa materica, oltre che quella del pastello ad olio su carta gialla, in grado di valorizzare massimamente il disegno che sta alla base di ogni composizione. Molto apprezzati anche i dipinti ad olio su tela e su tavola, oltre che le sculture in bronzo.

Dal 1998 dopo l’antologica che il Comune di Prato gli ha dedicato in Palazzo Datini, la frequenza e l’importanza di incarichi e riconoscimenti sono stati sempre maggiori. Molte e in luoghi di pregio le sue mostre, dalla Galleria Arte Capital di Brescia alla Galleria Comunale del castello Aragonese di Taranto, a Firenze al Palagio di Parte Guelfa e successivamente a palazzo Panciatichi, una mostra itinerante a partire dal teatro del popolo di Castelfiorentino, una doppia mostra a Fiesole e Pontassieve, solo per citarne alcune, e poi partecipazioni a mostre all’estero e collaborazioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa