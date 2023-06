Clochard accoltellato a Peretola, la polizia ferma una donna

Ci sono importantissimi aggiornamenti nel caso del senzatetto accoltellato a Peretola. La polizia di Firenze ha eseguito un fermo di indiziato delitto nei confronto di una donna di origini lituane. Quest'ultima e il clochard - 72enne di origini tedesche - avevano trascorso alcune ore assieme in un bar vicino all'aeroporto Vespucci.

"La Squadra Mobile di Firenze dopo aver analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ha acquisito elementi indiziari, riscostruendo gli attimi antecedenti l’accoltellamento" si legge nel comunicato della polizia. La donna è stata fermata mentre era vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Il cittadino tedesco è ancora ricoverato all'ospedale di Careggi, in prognosi riservata, per le ferite riportate in seguito al fendente che lo ha colpito in zona cervicale.

"Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l'effettiva responsabilità della destinataria della misura cautelare, con la fondatezza delle ipotesi d'accusa mosse a suo carico, saranno vagliate nel corso del successivo ed eventuale processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini" fanno sapere dalla Questura di Firenze.