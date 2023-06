Due condomìni sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest questa mattina alle 10.30 in via Foggini all'Isolotto a Firenze. La causa è una fuga di cas per la quale stanno intervenendo i vigili del fuoco con il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Sul posto i tecnici e la polizia municipale.