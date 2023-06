Giro della Valdera, 160 giovani ciclisti si sfidano sulle colline

Conto alla rovescia per il Giro della Valdera, gara a carattere Nazionale a tappe per la categoria Juniores che si svolgerà dal 23 al 25 giugno 2023.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pontedera, S.Maria a Monte, Casciana Terme Lari, Chianni e Terricciola.

Sono 40 le squadre partecipanti per un totale di 160 atleti al via. Sono presenti fra queste oltre che le migliori squadre toscane e italiane, anche team provenienti dall'Austria, dalla Francia e dall'Australia.

La prima tappa si svolge con partenza dal centro di Pontedera in Piazza Cavour dove, dalle ore 11.30, ci sarà la presentazione delle squadre partecipanti, per partire, poco dopo le 13, in direzione S.Maria a Monte dove l'arrivo in Piazza della Vittoria è previsto intorno alle 15.40.

La seconda tappa vedrà la partenza da Casciana Terme in Piazza della Libertà alle ore 12 per arrivare a Chianni intorno alle 16.10.

La terza e ultima tappa partenza da La Rosa di fronte ai Magazzini Mangini alle 12.30 e l'arrivo nel centro di Terricciola verso le 15.

Un Giro che si preannuncia molto combattuto in virtù del cast dei partecipanti di indubbio livello Internazionale e che contribuirà ancora di più a far conoscere gli splendidi paesaggi che la Valdera riesce a proporre ad una vasta platea di visitatori.

L'AC UNA BICI X TUTTI ASD, organizzatrice dell'evento, da quest'anno ha al proprio fianco anche la Fratres, per la sensibilizzazione al gesto socialmente utile della donazione del sangue, nonché il Consorzio Strade del vino delle Colline pisane per dare il giusto risalto ad un prodotto di questi territori.

Appuntamento quindi a venerdi 23 giugno per vedere all'opera i prossimi protagonisti del ciclismo italiano.

Fonte: Una Bici per Tutti