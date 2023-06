In casa aveva cocaina, bilancini e 70mila euro in contanti: arrestato 40enne

La scorsa notte la polizia di Pisa ha tratto in arresto un cittadino albanese 40enne, regolarmente residente nel capoluogo, con precedenti per fatti analoghi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Poco prima delle 22 è stata controllata l’ auto con a bordo l'arrestato nella zona della stazione. L’ uomo ha asserito di tornare a casa dal lavoro, ma i poliziotti, dato che gli orari di fine lavoro mal si conciliavano con l’ ora tarda del controllo, hanno deciso di perquisire il soggetto e l’ auto che guidava, in successione anche l’ abitazione.

Nel corso dell’operazione, terminata a notte inoltrata, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 15 grammi di cocaina, 3 bilancine di precisione, numeroso materiale atto al confezionamento in dosi, 12,5 Kg di presunta sostanza da taglio di colore marrone, la somma contante di quasi 70.000 euro.

Al termine delle incombenze procedurali il 40enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, tradotto presso la casa circondariale Don Bosco in attesa della convalida del provvedimento precautelare e della possibilità per l’ indagato di fornire al magistrato prove a discarico.