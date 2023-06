Incidente nella notte in A1, code in giornata dopo 4 ore di chiusura

Un incidente avvenuto alle 2 di notte in autostrada A1 al km 411 tra i caselli di Valdichiana (Siena) e Fabro (Terni) ha provocato code anche nella mattinata a causa dei lavori di ripristino.

Un 61enne e un 43enne coinvolti nello scontro sono stati trasportati in codice 3 alle Scotte da Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Sarteano, l’ambulanza della Misericordia di Sinalunga, l’ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Le code questa mattina sono arrivate fino a 7 km. L'autostrada è stata chiusa nel tratto interessato, in direzione sud, venendo poi riaperta alle 6:45 grazie a uno scambio di carreggiata, motivo per cui si è creata anche una coda in nord di circa 2 chilometri tra Fabro e Chiusi.