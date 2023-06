Lavori sul ponte Calamandrei, 7 settimane di senso alternato in notturna

Lavori al ponte Calamandrei, che collega Avane (Empoli) con la sp13 a Vinci. Saranno sostituiti i giunti di dilatazione in gomma armata e per questo l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto per 7 settimane in orario notturno il senso unico alternato sul ponte. L'orario dei lavori sarà dalle 20 alle 6 del mattino. Il traffico sarà regolato da un semaforo con limite di velocità di 30 km/h. Il provvedimento sarà attivo da lunedì 26 giugno a giovedì 10 agosto.