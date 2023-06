Manifestazione motoristica a Vinci, divieto di sosta e di transito in via di Anchiano

Domenica 25 giugno a Vinci è prevista l’istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata in via di Anchiano. Tale misura sarà adottata per consentire lo svolgimento di una manifestazione motoristica non competitiva organizzata dal Team Giacomelli G.S. Corse e Auto Storiche.

“Come Comune di Vinci siamo lieti di ospitare una manifestazione che celebra la passione per le auto storiche – spiega l’assessore alla Mobilità Vittorio Vignozzi – per consentire il corretto svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori abbiamo deciso di adottare queste misure speciali in collaborazione con gli organizzatori”.

Il Comune di Vinci comunica che non sarà responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal provvedimento e dalla sua mancata osservanza e che, in caso di emergenza, sarà comunque garantita l’immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.