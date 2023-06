Per gli apprezzamenti a una ragazza, 17enne spacca la mandibola a un 28enne

Da un apprezzamento non gradito a una ragazza, un 17enne di origini albaneesi ha preso a pugni un 28enne pakistano causandogli ferite guaribili in 30 giorni per la frattura della mandibola. Il fatto è accaduto lunedì in tarda serata nel centro di Pontassieve e il minore è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Gli apprezzamenti alla ragazza del gruppo del minore risalivano ad alcuni giorni prima. Poi in città il minore ha riconosciuto quello che avrebbe infastidito la giovane. Da lì l'aggressione. Il 17enne, portato in caserma dai carabinieri, avrebbe ammesso il tutto alla presenza anche dei genitori.