"Piccolo Mondo", da Firenze 10 audiofiabe per bambini alla scoperta di culture lontane

Arriva l’estate, stagione di viaggi e di nuove scoperte. Ocarina, il music player dei bambini nato da una startup fiorentina, in collaborazione con Franco Cosimo Panini editore, presenta il nuovo progetto di audiofiabe “Piccolo Mondo. Fiabe e leggende da paesi lontani”. Un viaggio sonoro alla scoperta di paesi e culture lontane, dall’Asia all’Africa, dalle Americhe all’Europa ai paesi nordici, eppur così vicine per i valori universali che queste fiabe contengono e tramandano.

Piccolo Mondo è stato realizzato in due lingue diverse (Italiano e Francese) e comprende 10 fiabe sonore prodotte a partire dalla collana "Le Immagini della Fantasia" di Franco Cosimo Panini, con testi a cura di Luigi Dal Cin e Giusi Quarenghi. Le tracce audio sono state organizzate in 2 playlist: nella prima raccolta i protagonisti sono umani, con le loro virtù e debolezze mentre nella seconda raccolta i protagonisti sono gli animali, magici e simbolici maestri di vita.

Tra i protagonisti di questo viaggio sonoro c’è Momonoko Taro, il personaggio di una tra le fiabe più note della tradizione giapponese. Il bimbo nato da una pesca, pronto a partire a caccia di orchi da sconfiggere, per ricordare ai bambini e anche ai grandi il potere enorme della fantasia. Il cervo è invece il protagonista magico della fiaba Messicana “Il dono del cervo”. L’animale regalerà al suo amico Josè la capacità di vedere la vera forma del mondo. Un dono riservato ai bambini e a tutti coloro che sanno ascoltare i sogni. C’è poi il Cavallo d'Acqua di una nota fiaba scozzese, un mostro dai poteri magici che si nasconde nelle profondità del lago e che per divorare le sue prede umane, assume qualunque forma. E ancora tante fiabe, tanti personaggi in un mondo da immaginare, pieno di simboli, tradizioni, usanze da scoprire.

Il percorso è reso ancora più affascinante da musiche tradizionali originali composte per accompagnare la narrazione e contestualizzare anche musicalmente i luoghi di ambientazione. Il format scelto è quello della narrazione classica con attenzione ai dialoghi, anche grazie al contributo di due voci narranti di grande esperienza teatrale: Andrea Merendelli, regista, autore, attore, videomaker e Direttore Artistico del Teatro dei Ricomposti di Anghiari (AR) e Monica Bauco, attrice, cantante, speaker e doppiatrice.

Il progetto audio e la cura delle basi musicali è stato eseguito da Jacopo Andreini, sound designer, polistrumentista e compositore. Le musiche scelte spaziano dalla musica da camera veneziana per la fiaba italiana “Le frittelle del Barba Zucon” a quella suonata con gli strumenti tradizionli cileni trutruca e kultrun per la fiaba “Il grande guanaco bianco”, dalla musica folk mongola dove il protagonista è il morin khuur (strumento ad arco con crini di cavallo) per “Come fu che Zarzà lo sciocco diventò sapiente” alle musiche Gagaku giapponesi del XVIII secolo per “Momonoko Taro”.

Il risultato è un viaggio fantastico per conoscere popoli lontani ed immergersi nell’atmosfera di diversi luoghi. Uno sguardo affascinato di popoli diversi, ideale per bambini di tutte le età, specialmente rivolto a bimbi che ancora non sanno leggere di 4-6 anni.

PICCOLO MONDO - Fiabe e leggende da paesi lontani Coll. 1

Aladino (Oriente)

Come fu che Zarzà lo sciocco diventò sapiente (Estremo Oriente)

Le frittelle del Barba Zucòn (Italia)

Il sacro dono del canto e della danza (Regioni artiche)

Momonoko Taro (Giappone)

PICCOLO MONDO - Fiabe e storie di animali da paesi lontani Coll. 2

Alla fiera dell’isola (Oceania)

Morag e il cavallo d’acqua (Scozia)

Le noci del leopardo (Africa)

Il dono del cervo (Messico)

Il grande guanaco bianco (Cile)

Fonte: Ufficio stampa