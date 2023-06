Musica e solidarietà, a Forcoli torna Rock & Peace a sostegno dell'Ail

Musica e solidarietà si incontrano in Rock&Peace, l'evento made in Forcoli che torna per la sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno. L'appuntamento è per sabato 24 giugno a Forcoli nel comune di Palaia, nella centrale piazza Brunner a partire dalle 18. Il debutto nel 2022 ha caratterizzato l'iniziativa per lo scopo di raccogliere e portare aiuti concreti alle comunità ucraine colpite dalla guerra.

Quest'anno il ricavato dell'evento sarà devoluto all'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie. "La scelta di supportare questa associazione è motivata dalla sua attiva presenza sul territorio e dalla stretta collaborazione con l'U.O. di Ematologia dell'Ospedale S. Chiara di Pisa - spiegano i promotori di R&P - dove si impegnano nella ricerca scientifica a favore dei malati, diventando un prezioso punto di riferimento".

Protagonisti della giornata, pensata per grandi e piccini, saranno il buon cibo e ovviamente la musica rock. Presenti all'appello birra, il "Rockito" il drink esclusivo della manifestazione e intrattenimenti come lo schiuma party area e il dj set. Oltre al mondo della musica largo anche a quello dei motori con le Harley Davidson che, dalle 19, partiranno da Pontedera e attraverseranno le colline della Valdera fino alla parata finale proprio a Forcoli.

"R&P 2023 si prospetta come un evento imperdibile, dove la comunità si riunirà per condividere momenti di gioia e sostegno reciproco" continua l'organizzazione. "È un'opportunità per far sentire la propria voce e dimostrare solidarietà verso chi lotta con coraggio e determinazione. E sarà anche l’occasione di ricordare Marco Rossi, mancato prematuramente lo scorso dicembre all’affetto dei suoi familiari, degli amici e di tutta la comunità forcolese. Non vediamo l'ora di accogliervi tutti e di rendere Rock&Peace 2023 un altro trionfo di generosità e amore per il prossimo – concludono gli organizzatori -. La data si avvicina, preparatevi per un'esperienza che resterà impressa nel cuore e nell'anima di ognuno di voi".