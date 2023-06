Schiamazzi notturni, Cordone (Lega): "Il Comune realizza un campo di calcio illuminato"

Marco Cordone ( Segretario Lega a Fucecchio) interviene sugli schiamazzi e sulle partite di calcio in piazza Giuseppe Montanelli. "In merito all'annosa questione sugli schiamazzi e sulle partite di calcio tra ragazzi, in piazza Montanelli, in pieno centro a Fucecchio che creano disagio tra la cittadinanza, faccio una proposta concreta e realizzabile in non tanto tempo ovvero la realizzazione da parte del Comune magari col concorso di qualche privato illuminato, di un campetto recintato per giocare a pallone, nell'aria dei giardini Bombicci Tommaso Cardini; secondo noi, ci sarebbe lo spazio per la realizzazione di tale struttura che comunque avrebbe delle finalità sociali".