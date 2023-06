Soccorso in mare a Livorno, recuperati bagnante e il suo cane

Disavventura a lieto fine nella tarda mattinata di oggi per una persona che si è infortunata mentre faceva il bagno in mare e per il suo cane, entrambi recuperati e soccorsi. Intorno alle 11.50 i vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti con il nucleo sommozzatori e il personale nautico sulla scogliera in via del littorale, presso le "vaschine".

La persona è stata raggiunta e trasportata via mare al moletto di Antignano, dove è stata affidata al 118. Insieme all'infortunata è stato recuperato anche il cane, trasportato al moletto e affidato al personale di Anpana.