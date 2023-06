Successo per la Notte Bianca a Poggibonsi

C'è grande soddisfazione in Via Maestra dopo il successo di quella che fin dall'inizio è stata definita come la più grande Notte Bianca della Valdelsa, una manifestazione ormai giunta alla undicesima edizione, ma che quest'anno pare aver ritrovato nuova vita. Fin dal tardo pomeriggio, per le vie e le piazze del centro di Poggibonsi, sono registrate numerose presenze per poi diventare migliaia di persone per godere, in una serata straordinariamente calda, dei numerosi spettacoli di musica, danza e ballo ed approfittare delle numerose offerte gastronomiche. Una serata dove l'apporto delle associazioni di volontariato sanitario, sociale, culturale e sportivo è stato determinante a partire dalla sicurezza per arrivare ad alcuni degli spettacoli gestiti in modo esemplare.



“Un momento di forte aggregazione e condivisione che ha dato la possibilità di esprimere le infinite varianti del mondo artistico” afferma la presidente del Centro Commerciale Naturale Via Maestra Laura Martelli “ma che ci ha fornito anche spunti di riflessione sul nostro centro, sulla possibilità di dare nuova vita a spazi talvolta dimenticati”. Momento clou della serata lo spettacolo di Piazza Berlinguer, condotto magistralmente dai performer del Mama Mia in Tour che hanno coinvolto intere famiglie, giovani, adulti in tre ore di canto e ballo raccontando un mondo fatto di musica, passione, vita anche attenzione ai diritti di un mondo troppe volte messo ai margini della società.



“Voglio esprimere un ringraziamento doveroso all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, a tutti quelli che a vario titolo si sono spesi per questa incredibile Notte Bianca” conclude Laura Martelli “ma il grazie più grande va al direttivo di Via Maestra, una compagine interamente al femminile forte e coesa che ha in programma nuove ed interessanti iniziative per il centro di Poggibonsi”.

Fonte: Ufficio Stampa