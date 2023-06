Vinci saluta il comandante dei carabinieri Bruno Ravenda

Il 23 giugno il Comune e la Parrocchia di Vinci saluteranno, con una cerimonia dedicata, il comandante della locale caserma dei Carabinieri, Bruno Ravenda, che lascia l'incarico dopo quasi vent'anni di cui 16 da comandante. La cerimonia, con inizio alle 19, si terrà nella Chiesa di Santa Croce a Vinci, in via Giorgio La Pira.

Ravenda ha ricevuto sei anni fa l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, ma nel corso della carriera ha avuto anche altre benemerenze come la Croce d'Oro (nel 2022) e la Medaglia di Argento (nel 2021). Il comandante ha preso parte nel 2015 alla missione di pace in Kosovo, sotto l’egida della Nato, in qualità di Capo della Cellula Cimic(Civil Military Cooperation). Dal 2007 è al comando dei carabinieri a Vinci.

“Bruno Ravenda è un professionista esemplare e una persona speciale – ha spiegato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. Era doveroso organizzare una serata per salutarlo e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per la nostra Città. La sua passione ed il suo equilibrio nell'espletamento delle sue funzioni di comando della locale stazione dei Carabinieri hanno permesso il consolidamento di un rapporto che va oltre i formalismi istituzionali.

Fonte: Comune di Vinci