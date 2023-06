Bando per il 'Leporaia' di Ponte a Egola, affidamento fino al 2028

Lo stadio 'Leporaia' di Ponte a Egola (San Miniato) sarà affidato in concessione quinquennale (ottobre 2023-settembre 2028) tramite gara affidata alla Centrale Unica di Committenza che coinvolge 4 comuni del Cuoio (San Miniato, Castelfranco, Montopoli e Santa Croce).

Il contributo per la concessione, considerato come base d'asta, è di 25mila euro per i 5 anni. Il valore dei beni è stimato in oltre 300mila euro. Nel piano presunto di costi e ricavi della concessione quinquennale (279mila euro di valore) sono calcolate le spese per le utenze, l'assicurazione, gli interventi di pulizia e manutenzione, le spese per personale e spese amministrative. A fronte di entrate che possono derivare dagli incassi per le partite o per il noleggio delle attrezzature, oltre a sponsor e a un prezzo di concessione riconosciuto dall'amministrazione.

Il 'Leporaia' è da sempre la casa dell'Ac Tuttocuoio 1957, che dal 2020 milita in Eccellenza. Proprio la società neroverde, gestita dalla presidente Paola Coia e allenata da Francesco 'Ciccio' Tavano, ha sempre gestito l'impianto durante il campionato di calcio. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Giglioli ha voluto da quest'anno 'strutturare' l'affidamento dell'impianto per una durata di 5 anni. Ricordiamo che in via Leporaia trova spazio il campo principale, un campo da calcetto e il campo sussidiario, con due strutture adibite a spogliatoi e una tribuna in cemento armato costata nel 2017 ben 630mila euro.

Potranno partecipare alla gara gli operatori ammessi nel codice appalti pubblici, federazioni e società sportive come enti senza scopo di lucro e enti di promozione sportiva.

Elia Billero