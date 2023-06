Ex Montecatini, la demolizione a settembre

L'11 ottobre scorso gonews.it riportava la notizia dell'annuncio di Simone Falorni, sindaco di Castelfiorentino, della demolizione dell'ex Montecatini, la fabbrica dismessa che sovrasta Piazza Berlinguer a Castelfiorentino.

Il sindaco disse che la demolizione sarebbe avvenuta "entro la metà del 2023".

Con un post sul proprio profilo Facebook, il primo cittadino castellano aggiorna sulla faccenda e fa slittare la demolizione a settembre, "salvo complicazioni".

C'è quindi l'ultima tappa percorsa finora dall'amministrazione di Castelfiorentino per sostituire il ridere industriale con un'area di edilizia residenziale popolare.

"Il Governo tramite il fondo extracosti ha riconosciuto al Comune di Castelfiorentino 1,4 milioni di € di risorse in più, per coprire l’aumento di costo dei materiali, dando come scadenza perentoria per utilizzarli la fine di giugno - scrive Falorni -. Questo ha comportato un grande lavoro degli uffici e dei professionisti coinvolti per pervenire a un progetto di fattibilità immediato, capace di impegnare queste risorse e costituire una fase intermedia della trasformazione dell’area subito cantierabile".

Nessun velodromo quindi, come ipotizzato agli inizi del 2022, e come confermato dalla scelta della Federazione Ciclistica Italiana di dirottare i fondi del Pnrr su Montichiari, in provincia di Brescia.

Confermata invece la prima intenzione della giunta Falorni, ovvero quella di far nascere nell'area otto alloggi di edilizia popolare, intenzione a cui tra l'altro la giunta attuale lavora sin dal primo mandato.

