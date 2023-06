Festa della Musica, maratona di 7 ore in centro a Cerreto Guidi

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha aderito alla Festa della Musica, la grande manifestazione a carattere europeo, che si svolge in coincidenza con il solstizio d’estate. La Festa della Musica è stata organizzata dalla Scuola Muzika Aps, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e rientra nel programma dell’Estate Cerretese aperta proprio nel segno della musica.

L’effetto prodotto è stato bello e coinvolgente con una maratona di musica che si è protratta per 7 ore avendo come location Piazza Dante Desideri e la Biblioteca comunale “Emma Perodi”.

Si sono esibiti Mariarita Arancio, Fabio Zini, Gennaro Alfano, Mirco Dimitrio, Mattia Braghero, Paolo Scali, Mirko Diolaiuti, Musica Di Insieme, Sabrina Bessi, Alessio Cioni, Martina Corsi, Lorenzo Vicari e Tommaso Alfaroli, per non parlare degli allievi e dei collaboratori della scuola.

“E’stata una grande festa per la quale ringrazio Mirco Dimitrio, la Scuola Muzika e tutti i musicisti che si sono esibiti - commenta il sindaco Simona Rossetti - è stato bello vedere il coinvolgimento, nel segno della musica, di tantissime persone che hanno assistito a questo spettacolo che ha aperto nel migliore dei modi l’Estate Cerretese”.

L’Amministrazione comunale, per l’occasione, ha voluto ufficialmente ringraziare la Scuola di Musica con la consegna di una pergamena nella quale esprime i più sinceri apprezzamenti per l’importante attività svolta dalla scuola e per il ruolo che svolge.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa