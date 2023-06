FiPiLi: terminati i lavori al cavalcavia Carraia, resta il restringimento tra Empoli Centro ed Empoli Est

Terminati i lavori al cavalcavia Carraia, ora si prosegue con gli interventi per la messa in sicurezza di un tratto di FiPiLi in corrispondenza al viadotto di Ponzano. Infatti, in seguito al danneggiamento, il 15 maggio scorso, di una delle travi del viadotto Ponzano da parte di un veicolo pesante che stava transitando sulla sottostante viabilità comunale, è stato necessario operare un restringimento di carreggiata sulla FiPiLi tra Empoli Centro ed Empoli Est.

La Città Metropolitana di Firenze avverte che è attualmente in corso la definizione progettuale delle attività finalizzate alla riapertura delle due corsie, seppure a larghezza e carichi ridotti. Il progetto delle opere di puntellamento sarà consegnato entro questa settimana.

Le misure adottate a tutela della circolazione stradale sono attualmente costituite dall’interdizione del traffico veicolare sulla sottostante viabilità urbana del comune di Empoli (via di Ponzano), dall’interdizione al transito di ogni veicolo nella porzione di viadotto prossima alla trave distrutta (la corsia di marcia in direzione Firenze) e dall’interdizione di ogni trasporto eccezionale sul tratto in direzione Firenze.

L'attuale ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare, che scade alle 20 di venerdì 23 giugno, dispone la chiusura della corsia di marcia dal km 26+100 al km 24+100 in direzione Firenze, pari a due km. La chiusura è stata funzionale ad effettuare sia i lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano al km 24+300 (quello oggetto del danneggiamento che ha originato la chiusura della corsia) sia i lavori di ripristino (che termineranno venerdì 23 giugno) e del cavalcavia Carraia al km 25+950 (che era stato danneggiato circa un anno fa, sempre dall'urto di un camion, e la cui riparazione è stata avviata per cogliere l'opportunità della chiusura di corsia originata dall'altro danneggiamento).

Il tempo trascorso dall'evento di danneggiamento del 15 maggio scorso è stato impiegato per le attività di analisi, valutazione e progettazione di misure di allestimento del cantiere, rivelatesi particolarmente complesse, che garantissero una messa in sicurezza con la contestuale riapertura di entrambe le corsie di marcia. Il progetto delle opere di messa in sicurezza sarà consegnato entro questa settimana e le opere stesse saranno poste in essere subito, con una durata dei lavori che, probabilmente, a causa della complessità degli stessi, si protrarrà fino al prossimo 21 luglio.

Per questi motivi, allo scadere dell'attuale ordinanza (ore 20 di venerdì 23 giugno) sarà emessa una nuova ordinanza di proroga della chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze, seppur con una lunghezza ridotta da 2 km a circa 1,2 km, grazie all'avvenuta conclusione dei lavori di ripristino del cavalcavia Carraia. La chiusura si protrarrà fino a venerdì 21 luglio, cioè per la tutta la probabile durata dei lavori di messa in sicurezza.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze