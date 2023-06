Guardia di finanza, 945 indagati e 757 evasori totali in Toscana

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023 la Guardia di Finanza della Toscana ha eseguito 4.330 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale a tutela dell'economia legale, di cui 4.304 per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale della regione, a tutela di famiglie e imprese in difficoltà, e a sostegno dell'economia legale nell'ambito dei distretti industriali e produttivi, che rappresentano l'eccellenza e il

"volano" del sistema produttivo toscano.

Frodi ed evasione fiscale

Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi su cui, anche nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, i Reparti toscani hanno con centrato la loro attenzione contrastando gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali.

In Regione denunciati 945 responsabili per reati fiscali, di cui 28 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre 30 milioni di Euro.

Sono 37 i casi di evasione fiscale internazionale rilevati, riconducibili principalmente a stabili organizzazioni occulte, estero-vestizioni della residenza fiscale e illecita detenzione di capitali all'estero. Sono invece 757 gli evasori totali individuati e 1.598 i lavoratori "in nero" o irregolari.

In materia di accise è stata rilevata un'evasione di tributi per oltre 28 milioni di euro. 1.395 gli interventi a contrasto degli illeciti doganali e finalizzati alla ricostruzione della filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte nel territorio nazionale, oltre a 4.461 controlli C.I.T.E.S., previsti dalla Convenzione di Washington, per il controllo documentale e la verifica merceologica delle specie di flora e fauna in via d'estinzione presentate per l'importazione e l'esportazione

Nel settore del gioco illegale, sono stati effettuati 231 interventi, verbalizzate 395 persone di cui 34 denunciate all'A.G.