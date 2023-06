I Georgofili al Quirinale per promuovere una giornata nazionale della transumanza

Il 20 giugno 2023 è stato firmato a Roma, presso il Palazzo del Quirinale, un protocollo d’intesa finalizzato all’istituzione della “Giornata nazionale della transumanza”. I firmatari del protocollo sono l’Accademia dei Georgofili, l’Università del Molise, e l’Associazione Italiana Allevatori.

La firma finale è il risultato di anni di studi e ricerche culminate nel convegno “Ripensare la transumanza” che si è svolto lo scorso ottobre presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, il cui scopo è stato quello di far conoscere all’intera società italiana la transumanza, con le sue usanze, i suoi valori culturali e le sue tradizioni. Tale conoscenza rappresenta anche un auspicio per un rinnovamento funzionale del pascolo in alpeggio che comporta benefici sia in termini produttivi, ecologici e turistici che dal punto vista salutistico e nutraceutico del benessere animale della qualità dei prodotti.

In base al protocollo, è stato istituito un gruppo di lavoro che sarà coordinato dal Prof. Fabio Pilla (Università degli Studi del Molise e gergofilo), di cui faranno parte, in rappresentanza dell’Accademia dei Georgofili, il Prof. Bruno Ronchi e Dott. Nicola Mastronardi.

Fonte: Ufficio Stampa