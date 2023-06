Incidente all'autodromo del Mugello: muore 53enne

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente all'autodromo del Mugello a Scarperia. L'incidente è avvenuto durante una sessione di prove libere riservate a motociclisti privati. La vittima è un uomo di 53 anni che ha perso il controllo della sua motocicletta Kawasaki sulla rettilinea del traguardo del circuito toscano.

Immediatamente dopo l'incidente, il personale medico è intervenuto in soli 37 secondi per prestare soccorso al pilota, poco dopo sono arrivate sul posto altre due unità di soccorso. L'amatore è stato trasferito in ambulanza al reparto di rianimazione del centro medico del circuito, dove sono stati effettuati numerosi tentativi per stabilizzarlo e ripristinare i suoi parametri vitali.

Nonostante i molteplici sforzi compiuti e la presenza di un elicottero pronto a trasportare il pilota ferito all'ospedale fiorentino di Careggi nelle vicinanze, il team medico dell'autodromo del Mugello ha purtroppo dovuto constatare il decesso dell'uomo.