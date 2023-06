Mille occhi sulla città, Empoli alla pari di Firenze per la sicurezza

Riguarda anche Empoli il protocollo per la sicurezza firmato in prefettura a Firenze alla presenza della prefetto Francesca Ferrandino, il questore Maurizio Auriemma, le forze dell'ordine e gli istituti di vigilanza privata.

Si chiama “Mille occhi sulla città” ed è un patto di collaborazione che per Empoli riguarda la zona della stazione ferroviaria e le aree soggetto di segnalazione. Nello specifica, si tratta di piazza Don Minzoni e tutta la zona della stazione, via Lavagnini, Porta Pisana in centro e tutta la zona intorno, piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo e tutto il centro, Parco Mariambini e zona Palazzo Esposizioni, piazza Matteotti e zona ospedale viale Boccaccio.

"Il protocollo interessa anche Firenze, altro Comune firmatario: Empoli e Firenze con lo stesso livello di attenzione è un fatto nuovo e merito della grande sensibilità dimostrata dalla Prefetto nelle riunioni di lavoro che abbiamo fatto in questi mesi", ha commentato il sindaco di Empoli Brenda Barnini.