Morte di David Rossi, archiviata l'indagine relativa ai tre magistrati di Siena

Archiviata l'indagine relativa ai tre magistrati di Siena incaricati del caso sulla morte di David Rossi. Quest'ultimo, ex capo della comunicazione di Mps, perse la vita il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. I tre indagati per il reato di falso aggravato sono Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Nastasi, quest'ultimo attualmente pubblico ministero a Firenze.

Negli scorsi mesi, erano stati interrogati dai loro colleghi genovesi. Veniva loro contestata l'omissione di verbalizzare la perquisizione, comprensiva di ispezione informatica e sequestro, della stanza utilizzata da Rossi. Secondo gli aggiunti Francesco Pinto e Vittorio Ranieri Miniati, provenienti da Genova, i tre magistrati avrebbero effettuato una perquisizione manipolando la scena, ma senza alcuna intenzione di occultare prove o manomettere le indagini.

Tuttavia, per il giudice, i tre imputati non hanno commesso il reato in quanto la verbalizzazione delle operazioni spettava alle forze dell'ordine e non ai magistrati. Pertanto, l'indagine è stata archiviata.