Il Pistoia Basket torna in massima serie: bagno di folla al PalaCarrara

Una festa piena di colori, di giochi di colori e di entusiasmo per celebrare il clamoroso traguardo raggiunto dalla Giorgio Tesi Group Pistoia 2022/23 che, al termine di una entusiasmante cavalcata, ha vinto i playoff di A2 “Argento” per 3-1 contro la Reale Mutua Torino conquistando di nuovo sul campo la massima serie.

Al PalaCarrara 1500 persone hanno salutato Gianluca Della Rosa e compagni che hanno così potuto godersi il meritato bagno di folla dopo la prima festa di sabato in Piemonte coi 300 appassionati biancorossi che erano presenti al “PalaAsti”, mentre in città si scatenavano caroselli ed il delirio totale.

Grazie alla voce dello speaker ufficiale, Mirko Frati, di fronte a curva Pistoia e tribuna centrale gremita sono passate in rassegna tutte le componenti della società, a partire da chi quotidianamente rimane lontano dai riflettori. E poi lo staff tecnico fino alla squadra con grandi applausi per tutti.

Alla fine, oltre un’ora di spazio per selfie e autografi per tutti i protagonisti di questa splendida cavalcata, mentre i tifosi sono potuti entrare in campo per godersi da vicino la Coppa di A2 e farsi immortalare per un traguardo che è già entrato nella storia dello sport cittadino.

A.S. Pistoia Basket 2000 intende ringraziare tutti coloro che hanno gremito il palasport anche in questa circostanza, a partire dai tantissimi bambini con le loro famiglie, ed un ulteriore ed enorme ringraziamento a chi ha sostenuto la squadra per tutta la stagione, in casa come in trasferta.

Fonte: Pistoia Basket 2000