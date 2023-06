'Salame fiori mojito e colori', Santa Croce si prepara

Il gruppo goliardico e unitissimo di "Quelli che andavano in sede" torna con un evento speciale. Stavolta si terrà nel giardino del negozio Fiori e colori decoration di Santa Croce sull'Arno. Martedì 27 giugno dalle 19.30 alle 24 ecco infatti un altro grande evento, è 'Salame fiori mojito e colori'. E la novità delle ultime ore è che sono pure arrivate delle maglie speciali...

Quel che conta, oltre al divertimento e all'allegria, è la beneficenza. Il gruppo da sempre mostra attenzione alla solidarietà, stavolta il ricavato della serata sarà devoluto alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna.

Dicevamo, la location è Fiori e Colori. Ma non ci saranno solo fiori, protagonisti saranno i salumi della macelleria Lo Scalco di San Miniato e i cocktail del famoso locale sanminiatese Ethan's. Spazio anche all'intrattenimento con Dollaro Dj. L'evento è a numero chiuso e solo su prevendita. Le prevendite sono acquistabili direttamente da Fiori e colori o a Il Fornaretto di Santa Croce.

Finita qua? Macché. Per luglio 'Quelli che andavano in sede' sta lavorando per un evento ancora top secret ma che promette di far faville per l'Estate Santacrocese. Se sentirete profumo di mare a Santa Croce saprete perché.